Η φωτογραφία «Whale Bones» κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα σε περισσότερες από 6.500 φωτογραφίες από όλο τον κόσμο. Ο Alex Dawson ανακηρύχθηκε υποβρύχιος φωτογράφος της χρονιάς 2024, για την εικόνα ενός ελεύθερου δύτη που απαθανάτισε με τον φακό του τα αποτελέσματα της φαλαινοθηρίας.

«Τράβηξα τη συγκεκριμένη φωτογραφία στις πιο δύσκολες συνθήκες, καθώς ένας δύτης κατεβαίνει κάτω από ένα στρώμα πάγου της Γροιλανδίας για να γίνει μάρτυρας των κουφαριών», δήλωσε ο Alex Mustard, ο οποίος προήδρευσε της κριτικής επιτροπής.

«Η στολή του δύτη και ο φακός του δίνουν μια αίσθηση "επίσκεψης εξωγήινου". Η σύνθεση ρέει αβίαστα και οδηγεί το μάτι σας στο σωστό ταξίδι για να αφηγηθεί την ιστορία».

Κάθε χρόνο ο διαγωνισμός «Underwater Photographer of the Year» παρουσιάζει εκπληκτικές φωτογραφίες της ζωής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ταλαντούχοι φωτογράφοι από όλο τον κόσμο κολυμπούν σε βαθιά νερά, κάνουν επικίνδυνες καταδύσεις και έρχονται σε κοντινή απόσταση με πλάσματα της θάλασσας για να καταφέρουν να τραβήξουν την τέλεια λήψη.

Δείτε τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν:

Lisa Stengel

Nuno Sá

Jenny Stock

Sandra Stalker

Alvaro Herrero (Mekan)

Shane Gross

Alex Dawson

Geo Cloete

​​​​​​​Byron Conory​​​​​​​

Fabi Fregonesi

Rafael Fernandez Caballero

Jasmine Skye Smith





