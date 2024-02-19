Λογαριασμός
Γοριλάκι γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο του Τέξας με καισαρική τομή – Δείτε video

Το μικρό γοριλάκι πήρε το όνομα Jameela

Το γοριλάκι

Γιατροί πραγματοποίησαν μια σπάνια επείγουσα καισαρική τομή και έφεραν στον κόσμο ένα μικρό και χαριτωμένο γοριλάκι. Η έγκυος μητέρα παρουσίασε σημάδια προεκλαμψίας και οι γιατροί πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε καισαρική τομή.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου Fort Worth στο Τέξας κάλεσαν μια ομάδα γυναικολόγων για να βοηθήσουν στον τοκετό. Μαζί με τους κτηνιάτρους, πραγματοποίησαν μια σπάνια επείγουσα γέννα με καισαρική τομή -πέντε εβδομάδες νωρίτερα- σώζοντας τη ζωή της μαμάς και του μικρού γορίλα. Μάλιστα, το μικρό γοριλάκι πήρε το όνομα Jameela.

Το γοριλάκι

Μετά τον τοκετό, η Sekani, η μαμά, αγωνίζεται να δεθεί και να φροντίσει το θηλυκό νεογέννητο, το οποίο δέχεται φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο από τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου. Πρόκειται για την τρίτη γέννηση γορίλα στην 115χρονη ιστορία του ζωολογικού κήπου. 

Το γοριλάκι

Πηγή: skai.gr

TAGS: γέννηση ζωολογικός κήπος
