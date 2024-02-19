Γιατροί πραγματοποίησαν μια σπάνια επείγουσα καισαρική τομή και έφεραν στον κόσμο ένα μικρό και χαριτωμένο γοριλάκι. Η έγκυος μητέρα παρουσίασε σημάδια προεκλαμψίας και οι γιατροί πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε καισαρική τομή.

A little peek into Jameela’s first few days.



She was born weighing 3 pounds, 1 ounce and consumed about 2.5 ounces of milk in her first bottle … today, she weighs more than 5 pounds and is drinking a bottle three times as full as her first. pic.twitter.com/BZzvnuVYkz February 16, 2024

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου Fort Worth στο Τέξας κάλεσαν μια ομάδα γυναικολόγων για να βοηθήσουν στον τοκετό. Μαζί με τους κτηνιάτρους, πραγματοποίησαν μια σπάνια επείγουσα γέννα με καισαρική τομή -πέντε εβδομάδες νωρίτερα- σώζοντας τη ζωή της μαμάς και του μικρού γορίλα. Μάλιστα, το μικρό γοριλάκι πήρε το όνομα Jameela.

Μετά τον τοκετό, η Sekani, η μαμά, αγωνίζεται να δεθεί και να φροντίσει το θηλυκό νεογέννητο, το οποίο δέχεται φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο από τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου. Πρόκειται για την τρίτη γέννηση γορίλα στην 115χρονη ιστορία του ζωολογικού κήπου.

