Μαυρογύπες εγκαθίστανται σε φωλιές στην Ανατολική Ροδόπη για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια

Για πρώτη φορά εδώ και 31 χρόνια, δύο ζεύγη μαυρογύπων εγκαταστάθηκαν σε φωλιές στην Ανατολική Ροδόπη, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (BSPB).

Οι γύπες τεσσάρων ετών που απελευθερώθηκαν στο φυσικό περιβάλλον το 2022.

Το νέο έρχεται 14 μήνες μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων για την αποκατάσταση του πληθυσμού των μαυρογύπων στο βουλγαρικό τμήμα της Ανατολικής Ροδόπης.

Οι δράσεις για την επιστροφή του μαυρόγυπα (Aegypius monachus) στην Ανατολική Ροδόπη υλοποιούνται από τη Βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rewilding Rhodopes και χρηματοδοτείται από την Rewilding Europe.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

