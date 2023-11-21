Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις: 6 προτάσεις για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου

Θεατρικές παραστάσεις

«Υπερβολές», στο Θέατρο Τέχνης – Σκηνή Φρυνίχου

Οι «Υπερβολές», η παραγωγή του Θεάτρου Τέχνης που πρωτοπαρουσιάστηκε στο τέλος της περσινής σεζόν, επιστρέφει στη σκηνή της Φρυνίχου. Πρόκειται για μια πρωτότυπη σύνθεση και συνθήκη, όπου τρεις δημιουργοί με τη διπλή ιδιότητα συγγραφέα και σκηνοθέτη, κλήθηκαν να εξερευνήσουν ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί τα όρια της φανερής αλλά και της κρυμμένης, υπόγειας βίας που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα. Έτσι δημιουργήθηκαν ειδικά για την παράσταση, τρία νεοελληνικά μονόπρακτα, τρεις διαφορετικές ιστορίες που ερμηνεύονται από τρεις ηθοποιούς. Αυτό που τα ενώνει είναι η έντονη διάθεση για χιούμορ, η έμπνευση από τη σύγχρονη πραγματικότητα και η επιλογή των δημιουργών τους να κινηθούν σε ψυχικά τοπία όπου η βία αγγίζει όρια αμφιλεγόμενα, σκοτεινά και περίπλοκα. Όπως η εποχή μας. *Κείμενα-Σκηνοθεσία (με σειρά παρουσίασης): Μαριάννα Κάλμπαρη, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Γιάννης Καλαβριανός. Παίζουν: Κατερίνα Λυπηρίδου, Άγγελος Μπούρας, Δέσποινα Γιαννοπούλου.

Παραστάσεις: Από 16 Οκτωβρίου, Δευτέρα-Τρίτη στις 9μμ., Τετάρτη στις 7.30μμ.

Εισιτήρια: 18 ευρώ-15 ευρώ μειωμένο-5 ευρώ ατέλεια. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Τέχνης – Σκηνή Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα. Τηλέφωνα ταμείου: 2103222464, 2103236732.

Felicità, της Σεμίνας Διγενή στο θέατρο Αλκυονίς

Το πρώτο θεατρικό έργο της Σεμίνας Διγενή, Felicità ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκυονίς, σε σκηνοθεσία Λητώς Τριανταφυλλίδου, με τη Μυρτώ Αλικάκη και τον Γιάννη Σοφολόγη. Μια γυναίκα καλεί στο σπίτι της έναν νεαρό διανομέα και του προτείνει να “αγοράσει” 24 ώρες από την ζωή του.

