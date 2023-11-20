Οι Πανθέοι: Ο Ισίδωρος γίνεται μάρτυρας ενός μεγάλου μυστικού

Οι πόρτες για τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά ανοίγουν στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Ανδρέας προσπαθεί να διαπιστώσει αν η Μάρμω όντως τον απατά, φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τόσο εκείνη όσο και τον Κίτσο. Η Μάρμω είναι σίγουρη πια πως ο σύζυγός της γνωρίζει όλη την αλήθεια για την παράνομη σχέση της με τον ανιψιό του…

Ο Κίτσος, απ’ την άλλη, προσπαθεί να κάμψει τις αντιστάσεις της Μάρμως για να την πείσει να βρεθούν στο αρχοντικό της Κηφισιάς, που είναι άδειο αφού η Χρυσοστόμη, η Δέσποινα και η Ιλαρία είναι στην κλινική, στο πλευρό της Καλής που έπαθε εγκεφαλικό. Η Μάρμω, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της, δέχεται. Η συνάντηση αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες αφού το μυστικό τους γίνεται γνωστό σε ακόμη ένα πρόσωπο της οικογένειας…

Η Μιρέλλα, με τη βοήθεια του πνεύματος της Ευτυχίας, θα μάθει επιτέλους πού βρίσκεται η κρύπτη του Βλάση. Ενημερώνει τον Ισίδωρο, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν μάθει όλα τα μυστικά του πατέρα του…

Παράλληλα, ο Στάθης προσπαθεί να βρει τη Ματούλα για να του δώσει την απάντησή της στην πρόταση γάμου που της έχει κάνει. Όμως η Ματούλα δεν θα φανεί ποτέ αφού έχει συλληφθεί και βρίσκεται στο κρατητήριο. Ο Στάθης, μην γνωρίζοντας αυτή την πληροφορία, θεωρεί ότι η Ματούλα τον αποφεύγει.

Στο Γραμματικό, ο Χρυσίνας είναι αποφασισμένος να μην αφήσει τον γιο του Στέφανο να παντρευτεί τη Θάλεια, παρά μόνο αν ο Ισίδωρος συμφωνήσει με την προίκα που απαιτεί ο Χρυσίνας από τους Πανθέους.

Θα καταφέρει ο Ανδρέας να διαπιστώσει αν όντως η Μάρμω τον απατά με τον ανιψιό του;

Ποιος βλέπει την κρυφή συνάντηση του Κίτσου με τη Μάρμω;

Τι μαθαίνει ο Ισίδωρος όταν ψάχνει την κρύπτη του πατέρα του, Βλάση;

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.