Οι Πανθέοι: Ο Ισίδωρος γίνεται μάρτυρας ενός μεγάλου μυστικού

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Οι πόρτες για τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά ανοίγουν στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Ανδρέας προσπαθεί να διαπιστώσει αν η Μάρμω όντως τον απατά, φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τόσο εκείνη όσο και τον Κίτσο. Η Μάρμω είναι σίγουρη πια πως ο σύζυγός της γνωρίζει όλη την αλήθεια για την παράνομη σχέση της με τον ανιψιό του…

Ο Κίτσος, απ’ την άλλη, προσπαθεί να κάμψει τις αντιστάσεις της Μάρμως για να την πείσει να βρεθούν στο αρχοντικό της Κηφισιάς, που είναι άδειο αφού η Χρυσοστόμη, η Δέσποινα και η Ιλαρία είναι στην κλινική, στο πλευρό της Καλής που έπαθε εγκεφαλικό. Η Μάρμω, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της, δέχεται. Η συνάντηση αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες αφού το μυστικό τους γίνεται γνωστό σε ακόμη ένα πρόσωπο της οικογένειας…

Η Μιρέλλα, με τη βοήθεια του πνεύματος της Ευτυχίας, θα μάθει επιτέλους πού βρίσκεται η κρύπτη του Βλάση. Ενημερώνει τον Ισίδωρο, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα πριν μάθει όλα τα μυστικά του πατέρα του…

Παράλληλα, ο Στάθης προσπαθεί να βρει τη Ματούλα για να του δώσει την απάντησή της στην πρόταση γάμου που της έχει κάνει. Όμως η Ματούλα δεν θα φανεί ποτέ αφού έχει συλληφθεί και βρίσκεται στο κρατητήριο. Ο Στάθης, μην γνωρίζοντας αυτή την πληροφορία, θεωρεί ότι η Ματούλα τον αποφεύγει.

Στο Γραμματικό, ο Χρυσίνας είναι αποφασισμένος να μην αφήσει τον γιο του Στέφανο να παντρευτεί τη Θάλεια, παρά μόνο αν ο Ισίδωρος συμφωνήσει με την προίκα που απαιτεί ο Χρυσίνας από τους Πανθέους. 

Θα καταφέρει ο Ανδρέας να διαπιστώσει αν όντως η Μάρμω τον απατά με τον ανιψιό του;

Ποιος βλέπει την κρυφή συνάντηση του Κίτσου με τη Μάρμω;

Τι μαθαίνει ο Ισίδωρος όταν ψάχνει την κρύπτη του πατέρα του, Βλάση;

