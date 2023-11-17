Romaland: Η παράσταση των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη στη Στέγη

Η παράσταση των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, «Romáland – Mια φορά κι έναν καιρό ήταν και δεν ήταν», φιλοδοξεί να αφηγηθεί ένα ανεστραμμένο ταξίδι στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας μέσα από την οπτική γωνία των Ρομά. Ακολουθώντας την παράδοση του είδους του θεάτρου-ντοκιμαντέρ, η παράσταση διαμορφώνεται με τη συμμετοχή Ρομά πρωταγωνιστών, που αφηγούνται ζωντανά τις πραγματικές τους ιστορίες, στοχεύοντας να αναδείξει τους πολλαπλούς κοινωνικούς αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν και τις καθημερινές προσπάθειές τους να τους ξεπεράσουν.

Παίζουν: Γιώργος Βιλανάκης, Θεοδοσία Γεωργοπούλου, Αβραάμ Γκουτζελούδης, Αγγελική Ευαγγελοπούλου, Μέλπω Σαΐνη

Παραστάσεις: 2-26 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη – Κυριακή 20:30

Εισιτήρια: 5 — 25 €. Προπώληση: ticketsonassis.org

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800

David Murray Quartet στο Half Note Jazz Club

Ένας μουσικός που αντιπροσωπεύει πλήρως την μετά – Coltrane δημιουργική εξέλιξη της τζαζ, είναι ο θρυλικός σαξοφωνίστας, μπάσο-κλαρινετίστας, συνθέτης κι ενορχηστρωτής David Murray, που επιστρέφει στην σκηνή του Half Note Jazz Club, από την Παρασκευή 17 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου. Το νέο του κουαρτέτο, που αποτελείται από σπουδαίους μουσικούς όπως η Marta Sanchez στο πιάνο, ο Luke Stewart στο μπάσο και ο Russell Carter στα τύμπανα.

Παρασκευή 17/11 και Σάββατο 18/11, στις 22:30 και Κυριακή 19/11 και Δευτέρα 20/11 στις 21:30

Εισιτήρια: Από 20€. Προπώληση: More.com

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Συμβιωτικά: Ομαδική έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Η πρόταση Συμβιωτικά της επιμελητικής ομάδας miss dialectic επελέγη μέσα από τη διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης του ΕΜΣΤ | Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ένα σύγχρονο αφήγημα για τη συνύπαρξη, το οποίο εστιάζει στη διαδικασία επικοινωνίας μέσα από καλλιτεχνικές πρακτικές θηλυκοτήτων στην τέχνη, με έργα τεσσάρων σύγχρονων Ελληνίδων εικαστικών –της Μαρίας Βαρελά, της Χρυσάνθης Κουμιανάκη, της Καρολίνας Κρασούλη και της Χριστίνας Μήτρεντσε– καθώς και της καλλιτεχνικής ομάδας Phantom Investigations (Ινώ Βαρβαρίτη και Γιάννης Δελαγραμμάτικας). Συνθέσεις της Μπίας Ντάβου, της Ναυσικάς Πάστρα και της Χρύσας, από τη συλλογή του ΕΜΣΤ, έρχονται να συμπληρώσουν την έκθεση, αφετηρία της οποίας, άλλωστε, σύμφωνα με την επιμελητική ομάδα, αποτέλεσε η ενότητα σχεδίων Σειραϊκές δομές 2 – Οδύσσεια της Μπίας Ντάβου.

Διάρκεια Έκθεσης: 12.10-26.11.2023

Ωράριο: Τρi/Τετ/Παρ/Σάβ/Κυρ: 11:00 – 19:00. Πέμπτη: 11:00 – 22:00

Είσοδος: 8€, μειωμένο 4€

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 4ος όροφος, Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή, Νέος Κόσμος

