Εντάσεις, «δικαστήρια», αλλά και ωραία looks δεν έλειψαν και σήμερα από το My Style Rocks.

Τα κορίτσια κλήθηκαν να δημιουργήσουν εμπνευσμένα σύνολα με ένα μόνο φόρεμα. Εκείνη που τα κατάφερε καλύτερα από τις υπόλοιπες ήταν η Ντένη.



Η κριτική των κοριτσιών ήταν έντονη για ακόμη μία φορά.

Η Δώρα σχολίασε την εμφάνιση της Γεωργίας, γεγονός που έκανε την παίκτρια να ξεσπάσει και να διαφωνήσει έντονα, με την Δώρα να της απαντά: «λέω την άποψή μου και μου επιτίθεσαι»

Στη συνέχεια, ήταν σειρά της Γεωργίας να «απασφαλίσει» καθώς είπε χαρακτηριστικά: «εδώ βλέπουμε τη Δώρα με τις πρωτότυπες ιδέες της. Εκτός concept 100%»

Στη βαθμολογία αναφέρθηκε η Αμάντα, λέγοντας: «θα φέρνω σχεδιαστές, να μου λέτε πόσο όμορφη είμαι, να μου βάζετε τριάρια και να φεύγω».

Η Ελεάνα ξέσπασε εναντίον της Γεωργίας και ανέβηκαν οι τόνοι, καθώς η Γεωργία τής είχε πει πως πρέπει να περιμένει να ολοκληρώσει όσα έχει να πει, με την Ελεάνα να απαντά: «μιλάει η βασίλισσα του "Διακόπτω τους άλλους"».

Η κόντρα των δύο κοριτσιών συνεχίστηκε, όταν η Γεωργία της έβαλε άσο. «Κρίμα είναι που η Γεωργία κάνει σαν παιδάκι και βάζει άσο τώρα».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σκουλός εξήγησε στην Ελεάνα πως είναι εκτός concept, καθώς δεν πρωταγωνιστεί το φόρεμα, που ήταν το ζητούμενο.

Δύο έβαλε η Αμάντα στην Ντένη για τη σημερινή της προσπάθεια, με την παίκτρια να λέει χαρακτηριστικά, μόλις αντίκρισε τις βαθμολογίες: «Καλά πήγε, εκτός από τη στριμμένη την Αμάντα».

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ζήτησε από την Ντένη να κάνει το φόρεμά της μίνι. «Θέλεις να το σηκώσεις να το κάνεις μίνι; Ποδάρες έχεις», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.





Πηγή: skai.gr

