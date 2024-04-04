SURVIVOR - Με τον Γιώργο Λιανό
Ένας ιδιαίτερος στίβος μάχης περιμένει τους Survivors για τη διεκδίκηση του επάθλου επικοινωνίας.
Ιωάννα Τζαβέλα, Άιρα Adomaityte, Χρύσα Χατζηγεωργίου και Σταυρούλα Χρυσαειδή είναι οι υποψήφιες προς αποχώρηση που στο τέλος του επεισοδίου θα κληθούν να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο Survivor.
Ενόψει αυτής της μονομαχίας ο Φάνης ζητάει από την Σταυρούλα να μην αγωνιστεί και να ξεκουραστεί για να έχει δυνάμεις για τη μονομαχία. Αυτή η υπόδειξη φέρνει την αντίδρασή της Σταυρούλας καθώς όπως υποστηρίζει η συμπεριφορά του την τελευταία εβδομάδα την έχει κουράσει.
Ποια ομάδα θα καταφέρει να εξασφαλίσει το έπαθλο επικοινωνίας και ποια Survivor θα αποχωρήσει απόψε;
Δείτε το τρέιλερ
SURVIVOR
Κυριακή έως Τετάρτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
