«Ο Μονομάχος»: Με εντυπωσιακό ξεκίνημα αλλά ζητά βοήθεια

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Χρηστος Φερεντινος

O Άγγελος Μάριος Παπαγάτσιας παραμένει στη θέση του Μονομάχου και διατηρεί ηθικό... ακμαιότατο! Έχοντας στη διάθεσή του δύο βοήθειες, τη bonus και το 75%, στόχος του είναι να εξοντώσει ακόμα 27 αντιπάλους, χωρίς όμως να τα καταφέρνει τόσο καλά.

Δείτε το τρέιλερ

μονομαχος

Οι 3 αντίπαλοι που «επιβίωσαν» από την παραπάνω γνωστική αναμέτρηση μοιράζονται τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει και διεκδικούν τη θέση του. Νικητής αναδεικνύεται ο Αντώνης Βενίτης, καθηγητής Γερμανικών, από τη θέση 12. Κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα όμως από την 3η ερώτηση αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις βοήθειες που έχει στη διάθεση του...

ο μονομαχος

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/


 

