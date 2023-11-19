The Crown: Βασιλικά σκάνδαλα και γαλαζοαίματα ειδύλλια στο α’ μέρος του τελευταίου κύκλου

Τα μάθατε φαντάζομαι οι συμπάσχοντες φαν της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Ναι, ναι είναι γεγονός. Το Crown φτάνει σιγά – σιγά στο τέλος του. Για να μην μάς πληγώσει υπερβολικά, όμως, το Netflix, αποφάσισε να κυκλοφορήσει την 6η και τελευταία σεζόν σε δύο δόσεις, δηλαδή σε δύο μέρη.

Το α’ μέρος είναι ήδη διαθέσιμο και αρκετά…juicy θα προσέθετα. Περνώντας σε πιο σύγχρονα πλαίσια, με το πέρας των κύκλων, το επίκεντρο μετατοπίζεται εντελώς πλέον στις σχέσεις μεταξύ των βασιλικών και στα σκάνδαλα που απασχόλησαν το βρετανικό κοινό – και όχι μόνο – τη δεκαετία του 1990.

Εμείς είδαμε και τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του α’ μέρους κι ένα σας λέω· καθίστε αναπαυτικά και ετοιμαστείτε για φρέσκο και μοσχοβολιστό, βρετανικό τσαγάκι.

Ποια γεγονότα βλέπουμε στα πρώτα επεισόδια

Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του τελευταίου κύκλου της σειράς καλύπτουν χρονικά τους τελευταίους μήνες της Πριγκίπισσας Νταϊάνα. Το φινάλε του επεισοδιακού 5ου κύκλου, περιλάμβανε τον χωρισμό και το επίσημο διαζύγιο του Καρόλου και της Lady Ντάι, ενώ σε πολιτικό πλαίσιο, την παραίτηση της πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ. Το πρώτο επεισόδιο, λοιπόν, ξεκινάει, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ένα ήρεμο βράδυ στους δρόμους του Παρισιού, το οποίο διαταράσσει βίαια και αναπάντεχα, ένα σφοδρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο τούνελ κάτω από την γέφυρα της Άλμα. Το πλάνο τελειώνει και η ιστορία ξεκινάει μερικούς μήνες πριν, στις αρχές του καλοκαιριού του 1997, με την Νταϊάνα να απολαμβάνει τρυφερές στιγμές με τους δύο γιους της Ουίλιαμ και Χάρι.

Από εκεί και πέρα, βλέπουμε τον Κάρολο και την Νταϊάνα να προσπαθούν επιτυχημένα να συνυπάρξουν ειρηνικά μετά το διαζύγιο, με την τελευταία να περνάει ίσως τις πιο ευτυχισμένες της στιγμές με τα παιδιά της, σε βόλτες, εξορμήσεις και διακοπές και το βασίλειο να κρατάει μια ουδέτερη στάση απέναντι και στους δύο. Μέχρι που γνωρίζει τον Ντόντι Φαγιέντ. Τον γιο του εκατομμυριούχου Μοχάμεντ Φαγιέντ, ιδιοκτήτη των Harrods, μεταξύ άλλων, ο οποίος είναι μια ανδρική βερσιόν της Ντόλυ της προξενήτρας και κάνει τα αδύνατα δυνατά να τους δει παντρεμένους. Προφανώς για λόγους συμφερόντων, μην πάει ο νους σας στο ιδανικότερο σενάριο, ότι είναι κανένας ανιδιοτελής και στοργικός πατέρας. Τέτοιες έννοιες είναι κάπως δυσεύρετες στην σειρά αυτή. Από την γνωριμία της, την σχέση της με τον Φαγιέντ, έως και το τραγικό τους τέλος, η σειρά μάς δείχνει αρκετά ωμά, το μαρτύριο της Ντάι, το ανθρωποκυνηγητό με τους παπαράτσι και τον βαθμό που αυτό επηρέασε την ψυχική της υγεία, αλλά και τον τρόπο ζωής της γενικότερα.

