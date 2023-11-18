«Πινόκιο», σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου στην Παιδική Σκηνή του Εθνικού

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου σκηνοθετεί την πολυαγαπημένη ιστορία του Κάρλο Κολόντι, Πινόκιο σε μια σύγχρονη εκδοχή της από τον Κρις Κούπερ, και μας οδηγεί σε μια μεγάλη περιπέτεια που τα πάντα αλλάζουν και τα πάντα είναι δυνατά. Το κλασικό παραμύθι που ανέθρεψε και μάγεψε δεκαετίες τώρα γενιές μικρών και μεγαλύτερων θεατών αφηγείται τις περιπέτειες μιας ξύλινης μαριονέτας, του Πινόκιο. Η Αλεπού και ο Γάτος θα τον πείσουν να λοξοδρομήσει από τον σχολικό του δρόμο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι αν τους ακολουθήσει μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανεμελιά τον περιμένει. Τίποτα όμως δεν θα είναι όπως του υποσχέθηκαν και ο Πινόκιο θα αναγκαστεί να περάσει από χίλια κύματα, να αντισταθεί στους πειρασμούς, να αλλάξει, να δυναμώσει και να ωριμάσει για να καταφέρει στο τέλος να βρεθεί και πάλι μαζί με τον πατέρα του, τον Τζεπέτο.

Παίζουν: Γιώργος Βουρδαμής, Αντώνης Γκρίτσης, Χρήστος Δαλκυριάδης, Μιχάλης Κοιλάκος κ.ά.

Παραστάσεις: Από 18 Νοεμβρίου 2023. Σάββατο, 16:30 και Κυριακή, 11:30

Εισιτήρια: Σάββατο & Κυριακή: Ενήλικες 10€ | Παιδικό – ένα 8€ | περιορισμένης ορατότητας 5€

Εθνικό Θέατρο – Rex Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», Πανεπιστημίου 48, Αθήνα. Ταμεία Εισιτηρίων: 210 3301881 – 210 3305074

Η Μπάμπουσκα, της Ξένιας Καλογεροπούλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγει την Παιδική Σκηνή του με την παράσταση «Η Μπάμπουσκα», βασισμένη στην ομώνυμη χριστουγεννιάτικη ιστορία της πολυαγαπημένης συγγραφέα για παιδιά Ξένιας Καλογεροπούλου. Η ηθοποιός Αγγελική Φράγκου ζωντανεύει επί σκηνής τη Μπάμπουσκα, μια ηρωίδα που μιλά για την αγάπη, την ανιδιοτελή προσφορά και την αυτογνωσία. Σε αυτή την τρυφερή, ατμοσφαιρική ιστορία θα γνωρίσουμε τη Μπάμπουσκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζει ολομόναχη μια ήρεμη ζωή σ’ ένα πεντακάθαρο και τακτοποιημένο σπιτάκι στο δάσος. Θα γνωρίσουμε τους τρεις μάγους – βασιλιάδες, που μια μέρα, εντελώς ξαφνικά, εμφανίζονται στο κατώφλι της και την καλούν να ταξιδέψει μαζί τους. * Σκηνοθεσία: Βάλια Παπακωνσταντίνου.

Παίζουν: Στον ρόλο της Μπάμπουσκας η Αγγελική Φράγκου. Στο ρόλο του αφηγητή ο Πάνος Κότσογλου

Παραστάσεις: Από 19 Νοεμβρίου 2023 έως 7 Ιανουαρίου 2024. Κάθε Κυριακή στις 15:00

Εισιτήρια: 10€ γενική είσοδος. Ειδικές τιμές για group. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου. Τηλ: 210 41 43 310

60 Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Από τις 13 έως τις 19 Νοεμβρίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και οι κινηματογράφοι Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, ΔΑΝΑΟΣ και ΣΙΝΕΑΚ φιλοξενούν τη μεγάλη γιορτή του παιδικού και εφηβικού κινηματογράφου. 91 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 32 χώρες με θέμα την αυτοέκφραση, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είσαι ο εαυτός σου στο συναρπαστικό ταξίδι προς την ενηλικίωση. Οι καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους για νεαρές ηλικίες, τα πρωτότυπα εργαστήρια και η γιορτινή ατμόσφαιρα που τόσο αγάπησαν οι οικογένειες της πόλης επιστρέφουν για ένα μαγευτικό Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις νέες περιπέτειες δημοφιλών ηρώων όπως τα Animanimals και οι Ernest & Célestine, να ανακαλύψουν τις ομορφιές του φυσικού μας κόσμου και να διευρύνουν τα όρια της φαντασίας τους μέσα από ένα πλούσιο, εξωστρεφές πρόγραμμα.

13-19 Νοεμβρίου 2023

Προπώληση εισιτηρίων: Στο megaron.gr και στο more.com

Ο μικρός Νικόλας: Τι περιμένουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι; (Μεταγλωτισμένη)

Η βραβευμένη γαλλική ταινία animation «O Μικρός Νικόλας: Τι περιμένουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι;» βασίζεται στα αγαπημένα κόμικς και παιδικά βιβλία των Jean-Jacques Sempé and René Goscinny και τιμά το πνεύμα των θρυλικών δημιουργών και του εμβληματικού έργου τους. Σκυμμένοι πάνω από σε ένα λευκό χαρτί κάπου ανάμεσα στη Μονμάρτρη και το Σεν Ζερμέν, ο Jean-Jacques Sempe και ο Rene Goscinny δίνουν πνοή σε ένα σκανταλιάρικο αγόρι, τον μικρό Νικόλα. Μία επεισοδιακή ζωή γεμάτη παιχνίδι, φίλους, καλαμπούρια, τιμωρίες, πολύτιμα μαθήματα και διαφωνίες απλώνεται μπροστά στον Μικρό Νικόλα. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, το παιχνιδιάρικο αγόρι τρυπώνει στο στούντιο των δημιουργών του και μαθαίνει για τη γνωριμία και τη φιλία τους, αλλά και για τα παιδικά τους χρόνια.

Φωνές: Γιάννης Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Εύρος Βασιλείου, Μάριαν Κυπριανού κ.ά.

