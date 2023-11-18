Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

Άφθαρτος στο ΣΚΑΪ, 19/11 στις 23:20

Ταινία μυστηρίου και επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2000

Παίζουν: Μπρους Γουίλις, Ρόμπιν Ράιτ Πεν, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Ο Ντέιβιντ Νταν, ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης, που εργάζεται ως φύλακας σε ένα στάδιο, θα είναι ο μόνος επιζών από ένα τραγικό δυστύχημα σε τραίνο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες. Ο ίδιος καταφέρνει ως εκ θαύματος όχι μόνο να βγει ζωντανός, αλλά και χωρίς κανένα τραυματισμό. Μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο ένας μυστηριώδης άντρας, αναλαμβάνει να του εξηγήσει τι κρύβεται πίσω από το άφθαρτο σώμα του. Τεράστια κινηματογραφική και εισπρακτική επιτυχία, υποψήφια για αρκετά βραβεία, που θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίας του Νάιτ Σιάμαλαν μετά την “Έκτη Αίσθηση”, αλλά και ένα από τα καλύτερα φιλμ του είδους του.

1917 στο COSMOTE CINEMA 2HD, 19/11 στις 19:50

Πολεμική ταινία αμερικανικής, βρετανικής και ινδικής συμπαραγωγής του 2019

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες , Ηθοποιοί: Τζορτζ ΜακΚέι,Ντιν-Τσαρλς Τσάπμαν,Κόλιν Φερθ

Υπόθεση: Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου, δύο Βρετανοί στρατιώτες αναλαμβάνουν να περάσουν τις γραμμές του εχθρού και να παραδώσουν ένα μήνυμα, το οποίο μπορεί να σώσει τη ζωή εκατοντάδων συμπολεμιστών τους. Η ταινία απέσπασε 3 Όσκαρ.

Rustin, από 17 Νοεμβρίου στο Netflix

Μια βιογραφική ταινία με οσκαρική αύρα. Το Rustin, με τον Colman Domingo στον ομώνυμο ρόλο, εξιστορεί τον αγώνα του Bayard Rustin, πιστού συμβούλου του Martin Luther King Jr., ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον ακτιβισμό για ελευθερία και ισότητα. Η ταινία σκιαγραφεί τις άγνωστες πτυχές της ζωής του, μέχρι και πώς οργάνωσε την ιστορική πορεία του 1963 στην Ουάσινγκτον για Εργασία και Ελευθερία.

