Snoop Dogg: Κόβει το κάπνισμα και δεν θέλει να τον ενοχλεί κανείς!

Ο Snoop Dogg πήρε μια μεγάλη απόφαση: Ο ράπερ αποφάσισε να κόψει το κάπνισμα. «Μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με την οικογένειά μου, αποφάσισα να κόψω το κάπνισμα», έγραψε στο Instagram. «Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτική μου ζωή αυτή τη στιγμή».

Η δήλωση σε συνδυασμό με την ασπρόμαυρη φωτογραφία και την υπογραφή έκαναν κάποιους να αναρωτηθούν αν πρόκειται για κάποιο αστείο.

Οι θαυμαστές του, μάλλον, μπερδεύτηκαν λιγάκι από τη δήλωσή του… «Περιμένω την ανατροπή της πλοκή», έγραψε ένας. «Σε δύο μέρες από τώρα θα πει ότι ο λογαριασμός του παραβιάστηκε», έγραψε ένας άλλος.

Επίσης, η δήλωση δεν λέει ότι ο Snoop Dogg «εγκαταλείπει» την κάνναβη, γράφουν αρκετοί χρήστες στο διαδίκτυο. Ο 50χρονος ράπερ είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί των MTV Movie Awards, το 2021, να καπνίζει μαριχουάνα. Κάποτε είχε πει ότι καπνίζει 81 τσιγαριλίκια την ημέρα! Ο Snoop Dogg είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι μειώνει το κάπνισμα αφότου έγινε παππούς.

«Το να γίνω παππούς με έχει αλλάξει με πολλαπλούς τρόπους», δήλωσε στη «Daily Mail» τον περασμένο Μάρτιο. «Ο κυριότερος τρόπος είναι να ενδιαφέρομαι για το πώς ζω, πώς κινούμαι, το είδος των ανθρώπων με τους οποίους σχετίζομαι, επειδή θέλω να δω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω αυτό είναι να παίρνω προληπτικά μέτρα όσον αφορά στον τρόπο που κινούμαι, με ποιους κάνω παρέα, πού βγαίνω κ.ά.».

Πηγή: skai.gr

