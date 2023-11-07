Η πρωταγωνίστρια του «The Crown», Elizabeth Debicki, περιέγραψε τα γυρίσματα των σκηνών που προηγήθηκαν του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα ως «εντελώς αβάσταχτα».

Με το Netflix να έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου για την επόμενη εβδομάδα, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο θάνατος της Νταϊάνα, η Elizabeth Debicki δήλωσε ότι τα γυρίσματα μερικών από τις πιο πολυσυζητημένες σκηνές της σύγχρονης ιστορίας υπήρξαν «δύσκολα», περιγράφοντας την αποστολή ως «έντονη, φερνήρη και απίστευτα παρεμβατική».

Το Netflix έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι ο θάνατος της Νταϊάνα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι θα λάβει χώρα εκτός οθόνης, αλλά η προετοιμασία περιλαμβάνει τις ημέρες πριν από αυτό και τη μεγάλη προσοχή του Τύπου που προσέλκυσαν η Νταϊάνα και ο σύντροφός της Ντόντι Φαγιέντ (Χαλίντ Αμπντάλα). Ο σκηνοθέτης του «The Crown», Christian Schwochow, ανέλυσε πρόσφατα στο «Deadline» τις εξαιρετικές προσπάθειες που κατέβαλε για να διασφαλίσει ότι οι σκηνές αυτές θα αντιμετωπιστούν με διακριτικότητα.

