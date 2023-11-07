Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Η απλότητα κάνει τη διαφορά - Δείτε το trailer

Άλλο ένα απόγευμα στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τον Γιάννη και τον Γιώργο που έρχονται να μαγειρέψουν για 5η φορά ενώ καλωσορίζει τη Σωστιάννα με την κόρη της Εύα.

Δείτε το trailer:

Ο Γιάννης και ο Γιώργος κατάφεραν με την οργάνωσή τους να κερδίσουν μια ακόμα φορά τους αντιπάλους. Σήμερα, η πίεση για τους δυο φίλους είναι μεγαλύτερη καθώς ο Γιάννης δεν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του Γιώργου. Βάζουν όμως τα δυνατά τους για να μαγειρέψουν «ψαρόσουπα βελουτέ με κρουτόν». Τι ρόλο θα παίξουν στη διαδικασία τα τραγούδια του Γιάννη;

Απέναντί τους, η Σωστιάννα, με την κόρη της, Εύα. Η Εύα είναι φοιτήτρια και ασχολείται με τον εναέριο χορό και η Σωστιάννα είναι ιδιοκτήτρια κάβας με παραδοσιακά ποτά από τη Σαντορίνη. Μεγάλη αγάπη της Σωστιάννας εκτός από την κόρη της, είναι η Κλαιρίτα, ο παπαγάλος της. Η Εύα μπαίνει στην κουζίνα και μαγειρεύει «κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι».

Ο Έκτορας Μποτρίνι μένει ικανοποιημένος από το επίπεδο των σημερινών συνταγών. Όμως για εκείνον, η μαγειρική βρίσκεται στην απλότητα. Ποιο πιάτο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα οδηγήσει στα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.