Η Stella McCartney και το Ίδρυμα Τσόπρα προωθούν τη θεραπευτική ιππασία

Η σχεδιάστρια μόδας Στέλα ΜακΚάρτνεϊ ένωσε τις δυνάμεις της με το Ίδρυμα Τσόπρα για τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας που προωθεί τη θεραπευτική ιππασία.

Με πηγή έμπνευσης την καμπάνια του brand χειμώνα 2023 «Horse Power», η νέα πρωτοβουλία – συνεργασία της Στέλα ΜακΚάρτνεϊ και του Ντίπακ Τσόπρα, γκουρού του ευ ζην έχει στόχο την ανάδειξη της θεραπευτικής δύναμης των αλόγων μέσα από τη θεραπευτική ιππασία.

Μέσω της πλατφόρμας προμήθειας, η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας και ο Ινδο-Αμερικανός συγγραφέας βιβλίων αυτοβοήθειας στοχεύουν να διαδώσουν τις αφηγήσεις κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την ιπποθεραπεία και να προσφέρουν γνώσεις από επαγγελματίες θεραπευτές.

Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την εκστρατεία θα διατεθούν στο Ίδρυμα Chopra και σε κέντρα ιπποθεραπείας.

«Όλοι χρειαζόμαστε ένα χέρι βοήθειας μερικές φορές και θέλω να ευαισθητοποιήσω τους ανθρώπους για τα οφέλη της θεραπείας με άλογα και να τους συνδέσω με αυτήν. Ήξερα ότι ο Ντίπακ Τσόπρα και το απίστευτο ίδρυμά του είναι οι τέλειοι συνεργάτες για να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα στον κόσμο», ανέφερε η σχεδιάστρια μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

