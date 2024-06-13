Λογαριασμός
Μοναδική ατμόσφαιρα στο Ηρώδειο: Ο Κρις Μάρτιν των Coldplay αποθεώνει το κοινό

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το βρετανικό συγκρότημα στο TikTok δείχνει αυτή την απίστευτη ατμόσφαιρα, καθώς ακόμα και μετά το τέλος του γυρίσματος, το κοινό συνέχισε να τραγουδάει το νέο τους τραγούδι.

Coldplay

Περίπου 2.000 θαυμαστές των Coldplay βρέθηκαν στο Ηρώδειο, την περασμένη Δευτέρα, για να συμμετάσχουν στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ των Coldplay με τίτλο «Feels Like I'm Falling In Love».

Όλο το συγκρότημα και ειδικά ο frontman Κρις Μάρτιν έδειχναν να απολαμβάνουν το γύρισμα, χορεύοντας και αστειευόμενοι με τον κόσμο που έδειχνε τον ενθουσιασμό του.

Ο Μάρτιν, μάλιστα, ρωτούσε κατά διαστήματα αν κάποιος χρειάζεται νερό, καθώς η ζέστη ήταν έντονα αισθητή.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερη φιλική με το συγκρότημα και το κοινό να απολαμβάνουν στο έπακρο αυτό που ζούσαν.

