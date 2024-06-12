Σοκ με το θάνατο 20χρονου ναυαγοσώστη - Κατέρρευσε μετά από "θερμό" επεισόδιο!

Νεκρός έπεσε το απόγευμα της Τρίτης 20χρονος ναυαγοσώστης στις Καλύβες Αποκορώνου, στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε "θερμό" επεισόδιο με αλλοδαπούς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η ένταση δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, ωστόσο οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε ξύλο. Ο νεαρός πρόλαβε να απομακρυνθεί από τον καυγά, λίγο μετά κατέρρευσε και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και το παλικάρι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, αλλά ήταν αργά...

Για το τραγικό συμβάν η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.

