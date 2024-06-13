Την προσωπική του μάχη με την κατάθλιψη αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, Fay’s Time ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός που γενικά αποφεύγει αν δίνει πολλές συνεντεύξεις μίλησε στη Σοφία Ραυτοπούλου και για πρώτη φορά έδειξε τις πιο ευαίσθητες πτυχές του εαυτού του. Πώς έφτασε να παλεύει με την κατάθλιψη;

«Συνειδητοποίησα πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς σε κατάθλιψη. Επειδή εγώ μία ζωή δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ, το ρολόι ξαφνικά σταμάτησε όταν πέθανε η μάνα μου» είπε αρχικά και συνέχισε: «Για να το ξεπεράσω αυτό, μπήκα στη Φάρμα για να πάει μακριά το μυαλό μου. Εκεί έδειξα έναν εαυτό στα όρια.

Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν ήμουν χαρούμενος και πολύ θυμωμένος όταν ήμουν θυμωμένος. Αυτό αμέσως μετά τη Φάρμα έσκασε κι έγινε βαθιά κατάθλιψη.

Άκουγα για κατάθλιψη και θεωρούσα ότι ήταν μελαγχολία. Δεν το περίμενα. Δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι για δύο χρόνια, ούτε να δώσω συνεντεύξεις και να αρθρώσω λόγο».

«Πίστευα ότι έχω όλες τις αρρώστιες και κάθε δύο εβδομάδες πήγαινα κι έκανα εξετάσεις. Στη δουλειά έλεγα τον ρόλο μου με δυσκολία. Έφτασα σε σημείο να θέλω να φύγω από τη δουλειά.

Πήγα σε ψυχίατρο, έγινε η διάγνωση και τον θεώρησα τρελό τότε. Μου είπε ότι κάποια στιγμή θα γίνεις καλά κι είπα ότι αποκλείεται. Μου έδωσε ελαφριά φαρμακευτική αγωγή.

Ευτυχώς ήρθε η μέρα κι έγινε το κλικ, λες και δεν είχα περάσει αυτήν την κόλαση. Καλύτερα κι από πριν την κατάθλιψη».

