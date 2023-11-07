Ο Μονομάχος: Μία συγκλονιστική μονομαχία - Δείτε το trailer

Η Ιωάννα Παρούση παραμένει για δεύτερη μέρα η πρωταγωνίστρια του απόλυτου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, διεκδικώντας το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα.

Η Ιωάννα ξεκινάει το παιχνίδι έχοντας 2.942 ευρώ και 73 ενεργούς αντιπάλους απέναντί της που είναι αποφασισμένοι να μην την αφήσουν να βγει αλώβητη από αυτή τη μονομαχία. Σύντομα, η ίδια χρησιμοποιεί όσες βοήθειες έχει στη διάθεση της. Μετά από σκληρή μάχη, φτάνει στην 10η ερώτηση και έχει πια απέναντί της μόνο έναν αντίπαλο…

Θα καταφέρει να διατηρήσει την ψυχραιμία της στην πιο κρίσιμη στιγμή του παιχνιδιού και να κερδίσει το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ως σήμερα στον Μονομάχο;

Πηγή: skai.gr

