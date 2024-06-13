Συνεχίζονται οι έρευνες στην Αμοργό για την αναζήτηση του Αμερικανού τουρίστα Έρικ Κάλιμπερτ ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται για δεύτερη μέρα μετά την βόλτα για πεζοπορία που αποφάσισε να κάνει το μεσημέρι της Τρίτης στα μονοπάτια του νησιού

«Σε λίγο θα κλείσουμε τα δύο εικοσιτετράωρα» είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος του νησιού Ελευθέριος Καραϊσκος αποκαλύπτοντας ότι οι αρχές από χθες, Τετάρτη το μεσημέρι εστιάζουν σε μια περιοχή που είναι αρκετά μεγάλη περιοχή που καλύπτει σχεδόν το ένα τέταρτο του νησιού».

Ο αγνοούμενος τουρίστας

Μιλώντας για τις έρευνες που διεξάγονται με χερσαία, εναέρια και πλωτά μέσα, ο δήμαρχος του νησιού τόνισε ότι η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε είναι ένα πολυσύχναστο σημείο με χαμηλό βαθμό δυσκολίας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο αγνοούμενος τουρίστας άλλαξε διαδρομή και επέλεξε μια άλλη διαδρομή, πιθανότατα πιο δύσβατη. Μάλιστα, όπως επισήμανε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνώριζε το νησί καθώς είχε ξαναέλθει.

Αναφορικά με το αν είχε μαζί του κάποιο κινητό τηλέφωνο απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι οι Αρχές αναζητούν τα ίχνη από το στίγμα που τους δίνει η κεραία.

«Στις έρευνες συμμετέχει η αστυνομία. Έχει έρθει κλιμάκιο και από τη Νάξο. Είναι οι αξιωματικοί από την Αστυνομική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, η Πρεσβευτική, το Λιμενικό εθελοντές, η Εθελοντική Διασωστική ομάδα της Αμοργού και ομάδα από την Πάρο», πρόσθεσε ο κ. Καραϊσκος. Επιπλέον, όπως είπε, έρευνες διεξάγονται και με drone εστιάζοντας στο βόρειο κομμάτι του νησιού, προς τη θάλασσα.

Τα δύο κινητά

Οι έρευνες των Αρχών έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση στίγματος από τα δύο κινητά του τηλέφωνα. Όσες φορές κι αν οι Αρχές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τον αγνοούμενο άνδρα στα κινητά του, δεν πήραν απάντηση. Το τελευταίο στίγμα που δίνουν είναι μια μεγάλη περιοχή με δύσβατα σημεία.

Ο άνδρας ξεκίνησε στις 7.05 το πρωί της Τρίτης πεζοπορία από την Αιγιάλη ακολουθώντας ένα χαρακτηρισμένο μονοπάτι με τελικό προορισμό τα Κατάπολα, με ενδεικτικό χρόνο διαδρομής, σύμφωνα με πινακίδα, τις 4 ώρες και 5 λεπτά.

Οι ώρες περνούσαν δίχως ο άνδρας να δώσει σημάδια ζωής με αποτέλεσμα ο φίλος του να σπεύσει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Αστυνομικοί του Α.Σ. Αμοργού σε συνεργασία με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και Εθελοντών Διασωστών ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, ενώ από το Α.Τ. Νάξου εστάλη αίτημα προς εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό των δυο κινητών τηλεφώνων που είχε στην κατοχή του ο 59χρονος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.