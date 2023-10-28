«The Crown»: Δείτε το trailer της τελευταίας σεζόν

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για το «The Crown», προμηνύοντας ότι η έκτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix θα επικεντρωθεί στον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
Η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια περνάει σε δεύτερη μοίρα στο τρέιλερ του «The Crown», το οποίο δείχνει την Νταϊάνα - την οποία υποδύεται η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι - να «παλεύει» με την παγκόσμια φήμη της.
Here's What To Expect From 'The Crown' Season 6 https://t.co/9Ve80mKe7g— Forbes (@Forbes) October 27, 2023
Στο βίντεο τη βλέπουμε να την κυνηγούν οι παπαράτσι και να ξεκινάει την άτυχη βόλτα της με τον Ντόντι Φαγιέντ (τον υποδύεται ο Khalid Abdalla) πριν το τροχαίο δυστύχημα.
«Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ κανείς μας», ακούγεται να λέει ο βασιλιάς, πλέον, Κάρολος σε άλλο σημείο και ενώ η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Αλ Φαγέντ κρατιούνται χέρι χέρι και καταδιώκονται από τους παπαράτσι στο Παρίσι.
Η τελευταία σεζόν του «The Crown» θα καλύψει τα έτη 1997-2005 και χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα τέσσερα πρώτα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα στις 16 Νοεμβρίου.
