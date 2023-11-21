The Crown»: Αντικείμενα και κοστούμια από τη σειρά θα πωληθούν σε δημοπρασία

Αντικείμενα και έπιπλα από τα σκηνικά και κοστούμια συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του λεγόμενου φορέματος "εκδίκησης" της πριγκίπισσας Νταϊάνα από την τηλεοπτική σειρά «The Crown» πρόκειται να πωληθούν σε δημοπρασία.

Το αντίγραφο της πρόσοψης και της εξώπορτας της κατοικίας του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, (Ντάουνινγκ Στριτ 10) πωλείται στη δημοπρασία του οίκου Bonhams με εκτιμώμενη τιμή 20.000-30.000 αγγλικών λιρών μαζί με το ομοίωμα της διάσημης πύλης από σφυρήλατο σίδερο του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, η τιμή πώλησης του οποίου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 6.000 - 8.000 αγγλικές λίρες.

«Τα εμβληματικά κοστούμια, τα αντικείμενα και τα σκηνικά από το «The Crown» έχουν μελετηθεί εκτενώς και δημιουργούνται με πραγματικά εντυπωσιακή προσοχή στη λεπτομέρεια από τεχνίτες. Είναι μία απίστευτη ευκαιρία να αποκτήσετε αντικείμενα από τη σειρά-σημείο αναφοράς και επίσης ό,τι πιο κοντινό μπορεί κάποιος να αποκτήσει στο πραγματικό – είτε είναι η πρόσοψη της Ντάουνινγκ Στριτ 10 είτε το δαχτυλίδι αρραβώνων της πριγκίπισσας Νταϊάνα» ανέφερε ο Τσάρλι Τόμας, διευθυντής του ομίλου Bonhams στο Ηνωμένο Βασίλειο για πωλήσεις ακινήτων και ιδιωτικών και εμβληματικών συλλογών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2024 στην έδρα του οίκου δημοπρασιών στο Λονδίνο και διαδικτυακά από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Έκθεση με σκηνικά, κοστούμια και αντικείμενα θα περιοδεύσει στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Παρίσι και το Λονδίνο πριν από τη δημοπρασία, τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός προγράμματος υποτροφιών στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Σχολή ήταν μέρος της ιστορίας του «The Crown» από την αρχή, με πολλούς από τους απόφοιτούς της να συνεισφέρουν στην παραγωγή της σειράς όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.