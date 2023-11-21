Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζέρεμι Άιρονς εντάχθηκε στο καστ της μίνι σειράς του βραβευμένου με τον Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη Μπίλε Άουγκουστ, «Ο κόμης Μόντε Κρίστο» (The Count of Monte Cristo), στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Σαμ Κλάφλιν.

Πρόκειται για μία μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Δουμά, τα γυρίσματα της οποίας θα ολοκληρωθούν στη Μάλτα τον Δεκέμβριο, αφού προηγήθηκαν γυρίσματα σε Γαλλία και Ιταλία.

Η σειρά είναι η τρίτη συνεργασία του Άιρονς με τον Άουγκουστ. Μιλώντας στο Variety τον περασμένο μήνα ο σκηνοθέτης της σειράς είπε ότι παρασύρθηκε από το έργο επειδή «είναι όλα σχετικά με τις σχέσεις, την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων όντων και από αυτή την άποψη είναι πολύ μοντέρνο και διαχρονικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

