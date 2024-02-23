Αποκαλυπτικές ιστορίες και πικάντικες εξομολογήσεις στο «Break» αυτή την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 17.00 με τη Βάσω Λασκαράκη, στον ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποκαλύπτει ότι στελέχη καναλιού του έλεγαν πως θα καταστραφεί όταν μίλησε για τους εθισμούς και εξηγεί τους λόγους που δεν ήθελε να συνεχίσει στο «Master Chef». Επίσης, περιγράφει το παρασκήνιο πίσω από την αστεία αντίδραση της Φαίης Σκορδά, όταν δεν της άρεσε το φαγητό του, που έγινε viral.

Ο Γιώργος Πομάσκι, ο άνθρωπος πίσω από τους σπουδαίους Ολυμπιονίκες του στίβου, όπως ο Μίλτος Τεντόγλου και η Βούλα Πατουλίδου, αφηγείται στο «Break» υπέροχες ιστορίες.

Η Κρίστη Καθαργιά μιλά για την εμπειρία της στο «Survivor», την περιπέτεια υγείας του γιου της και το ενδεχόμενο επανασύνδεσης με τον Γιώργο Μαυρίδη ενώ ο Μιχάλης Συριόπουλος, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Οι Πανθέοι» θυμάται την κάθοδό του από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με μόλις 20 ευρώ που… τα έφαγε ο σκύλος του.

Οι πρωταγωνιστές του δημοφιλούς musical, «Απλή Μετάβαση», απαντούν στις αδιάκριτες ερωτήσεις της εκπομπής ενώ ο δημοσιογράφος Νίκος Ευσταθίου εξηγεί πώς η Taylor Swift μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

