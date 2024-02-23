Happy Traveller στον ΣΚΑΪ: Tαξίδι στη Μαλαισία συνεχίζεται- Δείτε το τρέιλερ

Οι happy travellers στον ΣΚΑΪ έχουν ξεκινήσει ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στη Μαλαισία, στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας με τα δημοφιλή αξιοθέατα, τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία και την ιδιαίτερη τοπική κουζίνα.

Στο Β’ Μέρος, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, συνεχίζουν την εξερεύνησή τους με ακόμη περισσότερες βόλτες, δραστηριότητες και γεύσεις.

Βγαίνουν λίγο έξω από την πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ για να επισκεφτούν ίσως το πιο διάσημο αξιοθέατο της χώρας, τις Batu Caves.

Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα σπηλαίων, που λειτουργεί ως λατρευτικός χώρος με διαδοχικούς ινδουιστικούς ναούς - τους σημαντικότερους εκτός Ινδίας. Στην είσοδό τους δεσπόζει το επίχρυσο άγαλμα της θεότητας Murugan, ύψους 42,7 μέτρα, ενώ για να μπεις στο εσωτερικό των σπηλαίων πρέπει να ανέβεις 272 πολύχρωμα σκαλοπάτια.

Ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο που προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουν την εξερεύνησή τους μέσα στη ζούγκλα και φτάνουν στο Πάρκο Kanching με τους συγκλονιστικούς πολυεπίπεδους καταρράκτες.

Στην επιστροφή τους στην Κουάλα Λουμπούρ, πηγαίνουν στην κεντρική αγορά ενώ ακολουθεί μία γαστρονομική περιήγηση στις γειτονιές, όπου δοκιμάζουν πολλά περίεργα, αλλά πεντανόστιμα τοπικά φαγητά.

Στο τέλος του επεισοδίου, επισκέπτονται τον μεγαλοπρεπή βουδιστικό ναό Thean Hou Temple.

Το ταξίδι στη Μαλαισία συνεχίζεται και στο επόμενο επεισόδιο του Happy Traveller, αφού η χώρα έχει να προσφέρει αμέτρητες ταξιδιωτικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.