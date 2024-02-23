Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος μας προσκαλεί σε ένα γλέντι με ρεμπέτικα, αρχοντορεμπέτικα, σμυρναίικα, ρετρό αλλά και μεγάλα λαϊκά τραγούδια, με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Τσέρτο.

Δείτε το trailer:

Ένας καλλιτέχνης που υπηρετεί με αγάπη και ήθος περισσότερο από 30 χρόνια όλα αυτά τα είδη μουσικής και που στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με αφορμή το «Πίνω και μεθώ» μας ξαναθύμισε ρεμπέτικα και σμυρναίικα, που είχαμε ξεχάσει. Μαζί του, από τη νέα γενιά λαϊκών τραγουδιστών, ο Κώστας Καραφώτης που έχει στο ενεργητικό του, σημαντικές συνεργασίες και συνεχή δισκογραφική παρουσία καθώς και τρεις εξαιρετικές τραγουδίστριες, επίσης της νέας γενιάς: η Ειρήνη Τουμπάκη, η Δήμητρα Σταθοπούλου και η Χρυσούλα Στεφανάκη.

Στην παρέα βρίσκονται, ο αθλητής στίβου, καθηγητής φυσικής αγωγής και στιχουργός, ο Σπήλιος Ζαχαρόπουλος, η Κορίνα Γεωργίου, οι ηθοποιοί Κούλλης Νικολάου, Ηρώ Μουκίου, Θοδωρής Αντωνιάδης, Ηλιάνα Γαϊτάνη, Γιώργος Παράσχος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Χρύσα Κλούβα και Δημήτρης Πετρόπουλος. Ακόμα, ο δικηγόρος Γιάννης Μπάκας, η Μαριάνθη Κάσδαγλη, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και ο Άρης Σοϊλέδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.