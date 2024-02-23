Μία βόλτα στις γαστρονομικές ομορφιές του Νέου Ψυχικού μας πάει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τις «Γειτονιές στο Πιάτο» το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου.

Η συνοικία άρχισε να αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 περιμετρικά της νεόκτιστης τότε εκκλησίας της Αγίας Σοφίας. Οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν Αθηναίοι που θέλησαν να φύγουν από το κέντρο της πόλης αλλά και Μικρασιάτες.

Δείτε το trailer:

Η περιήγηση στη γειτονιά του Ν. Ψυχικού ξεκινάει από «Τα Σουβλάκια της Λίλας». Αποτελεί την εξέλιξη του πρώτου σουβλατζίδικου που είχε ανοίξει ο κύριος Γιώργος και πλέον διατηρεί η εγγονή του, Λίλα. Αγαπημένος προορισμός των κατοίκων της περιοχής για μικρά και ζουμερά κοντοσούβλια που συνοδεύονται από αφράτες πιτούλες και χειροποίητο τζατζίκι.

Φτάνοντας στην ήσυχη Πλατεία Ελευθερίας βρίσκουμε από το 2005 το μεζεδοπωλείο «Φοιτητής». Ξεκίνησε να λειτουργεί ως καφενείο και στα χρόνια εξελίχθηκε σε μεζεδοπωλείο με ολόφρεσκα χαράκια, θαλασσινά που μαγειρεύονται εξαιρετικά και προσφέρονται σε πολύ καλές τιμές.

Η τελευταία στάση στο Νέο Ψυχικό έχει αύρα Λατινικής Αμερικής. Το «Dirty Sancez» είναι ένας όμορφα διακοσμημένος χώρος με πολλά χρώματα, χαρούμενη μουσική και απολαυστική μεξικανική και tex mex κουζίνα!

Η επιστροφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου στο στούντιο έχει μία γενναιόδωρη δόση γλύκας στο στούντιο, αφού ετοιμάζει για εμάς τούρτα σοκολάτας με μπισκότα ενώ για τη συνέχεια μαγειρεύει κοτόπουλο με μανιτάρια και μπαχαρικά.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

