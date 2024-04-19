Survivor 2024: Το αποφάσισε ο James: «Ήθελα να το πάω μέχρι το τέλος»

Ο James Καφετζής αποφάσισε να ρίξει και πάλι μόνος του την αυλαία της φετινής του παρουσίας στο Survivor.

Ο παίκτης αποχώρησε από την τελευταία μονομαχία απέναντι στον Γιώργο Παπαχαραλάμπους, ενώ πρώτα απέδειξε ότι μπορούσε εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα να κερδίσει.

Είχε ζητήσει από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν, χωρίς όμως να κάνει ξεκάθαρο αν όντως θέλει να αποχωρήσει. Λίγο μετά την αποχώρησή του εξήγησε ότι ήθελε να αποχωρήσει μέσα από μονομαχία, και όχι με οικειοθελή αποχώρηση, για να μην χρειαστεί να αποχωρήσει και δεύτερο άτομο την τρέχουσα εβδομάδα.

Ανέφερε επίσης ότι αυτή τη φορά ήθελε να πάει μέχρι τέλους, όμως οι συνθήκες δεν του το επέτρεψαν. Πριν λίγα χρόνια αποχωρούσε ξανά από το παιχνίδι λίγο πριν το τέλος της διαδρομής.

Αυτή τη φορά ήταν η περιπέτεια του πατέρα του που τον ώθησε στην επιστροφή του στον "έξω κόσμο".





Πηγή: skai.gr

