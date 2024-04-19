Survivor 2024: Από την«Κόλαση»... στο Coco Bongo οι Κόκκινοι

Μια ακόμη σπουδαία αναμέτρηση μάς χάρισαν οι δύο ομάδες του φετινού Survivor.

Το διακύβευμα ήταν μεγάλο. Ασυλία, μαζί με το πρώτο μεγάλο έπαθλο που δίνεται φέτος. Μπορεί η ασυλία να ήταν καθαρά ανδρική υπόθεση, όμως το έπαθλο δεν άφηνε κανέναν ασυγκίνητο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, όμως οι Μπλε κατάφεραν να έχουν το πάνω χέρι. Η ομάδα έφτασε να προηγείται και με 8-4, όμως οι Κόκκινοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Καθοριστική ήταν η νίκη και το ξέσπασμα την Ασημίνας για την ψυχολογία της ομάδας της.

Λίγα λεπτά μετά το προβάδισμα με 4 πόντους, οι Κόκκινοι θα πετύχαιναν την απόλυτη ανατροπή και θα έπαιρναν κεφάλι στο σκορ δια χειρός Δώρας.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα τα πράγματα είχαν ξεκαθαρίσει. Οι Κόκκινοι δεν άργησαν να φτάσουν στη νίκη.

Μετά την μεγάλη τους επιτυχία, σειρά είχε η ανταμοιβή των κόπων τους. Η κόκκινη ομάδα, αφού μεταφέρθηκε στη βίλα για ένα ντουζ και ένα όμορφο γεύμα, σειρά είχε η ξέφρενη νυχτερινή διασκέδαση στο Coco Bongo!

Σαν να μην είχαν ήδη περάσει αρκετά καλά, το επόμενο πρωί οι ξενυχτισμένοι Survivors, απόλαυσαν μασάζ στα πονεμένα τους κορμιά.



Πηγή: skai.gr

