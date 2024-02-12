Λογαριασμός
Επέστρεψε με κέφια στο Survivor: «Τζέιμς, θέλει να σε δει χωρίς μπλούζα» - «Κέρνα με ένα ποτό πρώτα...»

Το σχόλιο του Αλέξη Παππά για τα... παραπανίσια κιλά του Καφετζή και οι «φυτιλιές» του Λιανού

Καφετζής

Ο σπαρταριστός διάλογος ανάμεσα στον Αλέξη Παππά και τον Τζέιμς Καφετζή προσέλκυσε την προσοχή στο αποψινό Survivor, αλλά προκάλεσε και αρκετό γέλιο στους παίκτες και των δύο ομάδων.

Ο Αλέξης Παππάς σχολίαζε τα... λίγα παραπανίσια κιλά του Καφετζή, με τον Γιώργο Λιανό να βάζει... φυτιλιές, λέγοντας στον Τζέιμς: «Θέλει να σε δει χωρίς μπλούζα».

Η απάντηση του Τζέιμς προς τον Αλέξη ήταν... πληρωμένη: «Δεν θέλω να στα δώσω όλα από το δεύτερο ραντεβού... κέρασέ με πρώτα ένα ποτό».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ
