Ο σπαρταριστός διάλογος ανάμεσα στον Αλέξη Παππά και τον Τζέιμς Καφετζή προσέλκυσε την προσοχή στο αποψινό Survivor, αλλά προκάλεσε και αρκετό γέλιο στους παίκτες και των δύο ομάδων.

Ο Αλέξης Παππάς σχολίαζε τα... λίγα παραπανίσια κιλά του Καφετζή, με τον Γιώργο Λιανό να βάζει... φυτιλιές, λέγοντας στον Τζέιμς: «Θέλει να σε δει χωρίς μπλούζα».

Η απάντηση του Τζέιμς προς τον Αλέξη ήταν... πληρωμένη: «Δεν θέλω να στα δώσω όλα από το δεύτερο ραντεβού... κέρασέ με πρώτα ένα ποτό».

Πηγή: skai.gr

