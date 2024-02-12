Η εβδομάδα ξεκινά με πολύ κέφι και όρεξη για μαγειρική στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Οι δύο φίλοι, Πάμαιρη και Χριστόφορος, έρχονται για τρίτη φορά και σήμερα αντιμετωπίζουν τη Μαρία και την Ελένη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τα αντίπαλα ζευγάρια, με τον Μάρκο να είναι σε ετοιμότητα… με τον πυροσβεστήρα στο χέρι και τον Έκτορα να βλέπει με τρόμο… πόσο αλάτι πέφτει στο φαγητό!

Η Πάμαιρη, πιο σίγουρη από ποτέ, σηκώνει τα μανίκια και με την καθοδήγηση του Χριστόφορου μαγειρεύει «τραχανά με λουκάνικο».

Η Μαρία και η κολλητή της Ελένη, μπαίνουν στην κουζίνα με αέρα και στυλ. Η Ελένη δείχνει το στυλ της φορώντας… αραχνοΰφαντα γάντια και καθοδηγεί τη φίλη της, που η μόνη σχέση που έχει με τη μαγειρική είναι… μία πατάτα που καθάρισε την προηγούμενη μέρα για προπόνηση. Έτσι, τα «κεφτεδάκια με σάλτσα και πουρέ πατάτας» που προσπαθούν να ετοιμάσουν, βαδίζουν προς την καταστροφή.

Έρχεται η «ώρα της κρίσης»; Σε ποιο ζευγάρι θα δώσει ο Έκτορας τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

