Μονομάχος: Θα πάρει τον τίτλο της πιο... γρήγορης νικήτριας; Δείτε το trailer

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων παλιούς και νέους Μονομάχους που δε φοβούνται να αναμετρηθούν με τους αντιπάλους τους, με στόχο να κερδίσουν έως 100.000 ευρώ!
Η Μαριάννα Παππά συνεχίζει από το προηγούμενο επεισόδιο έχοντας 1.468 ευρώ στον λογαριασμό της, 4 ενεργούς αντιπάλους αλλά καμία βοήθεια στη διάθεσή της. Η ίδια αν απαντήσει σωστά στην πρώτη ερώτηση και εξοντώσει τους εναπομείναντες αντιπάλους της, θα κερδίσει 11.468 ευρώ και θα είναι η πιο... γρήγορη νικήτρια!
Δείτε το trailer:
Δηλώστε συμμετοχή:
https://monomaxos.skaitv.gr/
Μετά από νέα κλήρωση, ο Ιωάννης Ρούσος αφήνει τη θέση του με τον αριθμό 50 και ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Ο αρχιτέκτονας- μηχανικός απαντά στις πρώτες ερωτήσεις με ευκολία αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιεί τις βοήθειες του. Μέχρι που θα φτάσει;
Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ
«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ
