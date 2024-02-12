My Style Rocks: Νικήτρια η Αμίνα Χακίμ - Αποχώρησε η Θεοδώρα Φόρτωμα

Το πρώτο Gala του 7ου κύκλου του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ ολοκληρώθηκε με τη νίκη της Αμίνα Χακίμ και την αποχώρηση της Θεοδώρας Φόρτωμα.

Το κόκκινο και το μαύρο κυριάρχησαν στις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων με ορισμένες να εμπνέονται ή να αντιγράφουν ένα look που έχει προτείνει σχεδιαστής.

Η Θεοδώρα Φόρτωμα αποχωρεί από το My Style Rocks:

Η Ζέτα ντύθηκε για να γιορτάσει αυτή τη μέρα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο με τον άντρα της εισπράττοντας θετικά σχόλια αν και θεωρήθηκε σχετικά απλή. Η Σιμόν επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη μέρα με την κολλητή της στο Λονδίνο, πήρε υψηλή βαθμολογία όμως η φόρμα που έφτιαξε για την περίσταση θεωρήθηκε αντιγραφή. Η Θεοδώρα επέλεξε να πάει σε ένα prive χώρο εστιατορίου για δείπνο με τον σύντροφό της με ένα φόρεμα της μητέρας της παίρνοντας αντιφατικές βαθμολογίες ενώ η εμφάνισή της θεωρήθηκε πως δεν είναι σύγχρονη. Η Αγάπη πήγε μέχρι το Παρίσι για δείπνο και ήταν η μόνη που δεν επέλεξε το κόκκινο για την εμφάνισή της. Ωστόσο θεωρήθηκε απλή και σε ένα βαθμό εκτός θέματος. Η Ελισσάβετ επέλεξε την Ολλανδία για δείπνο και ποτό σε ποταμόπλοιο, όμως αν και η σιλουέτα θεωρήθηκε καλή το look δε θεωρήθηκε επιτυχημένο. Σε ποταμόπλοιο βρέθηκε και η Νικολίνα για να γιορτάσει με το αγόρι της παίρνοντας θετική κριτική αν και το color blocking που επιχείρησε δεν θεωρήθηκε άψογο. Η Φωτεινή ταξίδεψε μέχρι τη Ρώμη για ένα δείπνο σε πύργο με το αγόρι της αποσπώντας υψηλή βαθμολογία από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες. Η Αμίνα επέλεξε να γιορτάσει τη μέρα σε ένα event φίλης της σχεδιάστριας αφιερωμένο στον έρωτα, μπορεί να ένιωσε να καταπιέζεται από την αποστολή ωστόσο έλαβε θετική βαθμολογία και κριτική. Η Ανδριάνα γιόρτασε την επέτειο με το αγόρι της με την βαθμολογία των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων να κινείται από 1 έως 4 με τη Σιμόν να κάνει λόγο για τον χαρακτήρα της. Η επέμβαση που έκανε στο φόρεμα σχεδιαστή που φορούσε σχολιάστηκε αρνητικά.

Η Αμίνα Χακίμ νικήτρια του πρώτου Gala:

Νικήτρια αναδείχθηκε η Αμίνα Χακίμ και υποψήφιες προς αποχώρηση αναδείχθηκαν η Θεοδώρα, η Ελισσάβετ και η Φωτεινή. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε για αυτή την πρώτη εβδομάδα ποια fashionista θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό. Ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε πως με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της κριτικής επιτροπής από το My Style Rocks αποχωρεί η Θεοδώρα Φόρτωμα.

Όμως, η θέση της Ελισσάβετ και της Φωτεινής δεν είναι ακόμα σίγουρη στο διαγωνισμό!



Οι τρεις υποψήφιες προς αποχώρηση:

