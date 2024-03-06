Η Ευγενία Μπόρλα ανήκει στην ομάδα παικτών που μπήκαν τελευταίοι στο παιχνίδι.

Η παίκτρια παρά το αθλητικό της υπόβαθρο, δυσκολεύτηκε πολύ την πρώτη της εβδομάδα στο παιχνίδι, ενώ μέχρι και τη δεύτερη ασυλία της τρέχουσας εβδομάδας δεν είχε καμία νίκη.

Στο Συμβούλιο για τη δεύτερη υποψηφιότητα, η ομάδα της την ψήφισε σε απόλυτο βαθμό.

Τότε ο Γιώργος Λιανός προσπαθησε να μάθει τι πάει στραβά και δεν μπορεί να αποδώσει.

Το ειλικρινές ενδιαφέρον του παρουσιαστή όμως δεν έμεινε εκεί. Πριν την έναρξη του αγώνα για την τρίτη ασυλία, απευθύνθηκε και πάλι στη νέα παίκτρια και προσπάθησε με το χιούμορ του να την κάνει να χαλαρώσει.

Απ' ότι φάνηκε, οι συνεδρίες αυτές απέδωσαν καθώς η Ευγενία έφερε επιτέλους την πρώτη της νίκη. Ο παρουσιαστής δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, και έσπευσε για πρώτη φορά στα χρονικά σε πάγκο ομάδας την ώρα του αγώνα για να ζητήσει την αμοιβή του!

Πηγή: skai.gr

