Survivor 2024: Πέτυχε το ακατόρθωτο η Σταυρούλα: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια βολή» (βίντεο)

Σκοπός του παιχνδιού ήταν ο κρίκος να κρεμαστεί στον στήλο

Survivor

'Ενα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα στον τελευταίο αγώνα ασυλίας.

Δεν είναι οι πρώτη φορά που οι παίκτες πρέπει να πετύχουν τελικό στόχο χρησιμοποιώντας κρίκους. Σκοπός του παιχνδιού ήταν ο κρίκος να κρεμαστεί στον στήλο. Ωστόσο αμηχανία προκλήθηκε με μια βολή της Σταυρούλας.

Η παίκτρια κατάφερε να στερεώσει μεν τον κρίκο πάνω στον στήλο, όχι όμως με τον ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά με έναν πολύ πιο δύσκολο. Βλέποντας το αυτό οι παίκτες θεώρησαν ότι η αναμέτρηση έληξε, ενώ ο James μπήκε μέσα για να πανηγυρίσει.

Όταν όμως ο Γιώργος Λιανός φώναξε ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί, ο μαχητής άρχισε να φυσσά για να τσουλήσει ο κρίκος στη σωστή θέση. 
Τελικά η Σταυρούλα πήρε τον κρίκο από την παράξενη θέση του και έριξε μία ακόμα βολή και ολοκλήρωσε τον πόντο. 
 

