'Ενα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα στον τελευταίο αγώνα ασυλίας.
Δεν είναι οι πρώτη φορά που οι παίκτες πρέπει να πετύχουν τελικό στόχο χρησιμοποιώντας κρίκους. Σκοπός του παιχνδιού ήταν ο κρίκος να κρεμαστεί στον στήλο. Ωστόσο αμηχανία προκλήθηκε με μια βολή της Σταυρούλας.
Η παίκτρια κατάφερε να στερεώσει μεν τον κρίκο πάνω στον στήλο, όχι όμως με τον ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά με έναν πολύ πιο δύσκολο. Βλέποντας το αυτό οι παίκτες θεώρησαν ότι η αναμέτρηση έληξε, ενώ ο James μπήκε μέσα για να πανηγυρίσει.
Όταν όμως ο Γιώργος Λιανός φώναξε ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί, ο μαχητής άρχισε να φυσσά για να τσουλήσει ο κρίκος στη σωστή θέση.
