Ξαναπήραν κεφάλι στις ασυλίες οι Μαχητές. Μετά τη χθεσινή τους νίκη και ισοφάριση, η ομάδα των Μπλε κατάφερε να κερδίσει ακόμα μια ασυλία και να κάνει δύο τις Κόκκινες υποψήφιες.

Ο αγώνας ξακίνησε με την Αναστασία να κάνει ένα σοβαρότατο λάθος ήδη στη δεύτερη αναμέτρηση και να χάνει λόγω αυτού τον πόντο. Η αντίδραση της Ασημίνας ήταν εκείνη που ξεχώρισε, καθώς φώναζε «Περπάτα» γεμάτη θυμό. Γυρνώντας στον πάγκο η απογοήτευση της Αναστασίας ήταν τόσο ξεκάθαρος, όσο και το αίμα στα γόνατά της.

Λίγο αργότερα ήταν σειρά της Μαρίας Αντωνά να μείνει πολύ πίσω στην πίστα και τελικά να χάσει τον πόντο από την Μαριλίνα. Η παίκτρια την ώρα που έπρεπε να βουτήξει στο νερό φάνηκε να το σκέφτεται λίγο παραπάνω απ' ό,τι συνήθως. Το πρόβλημα πέρα από το ότι θα βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια του νερού, ήταν το ύψος από το οποίο πηδούσε.

Η αναμέτρηση έκλεισε με τον Γιώργο Γκιουλέκα να νικά τον Ντάνιελ Νούρκα και τους Διασήμους να φεύγουν ηττημένοι για το Συμβούλιο.

Εκεί ο Γιώργος Λιανός, με αφορμή την δυσκολία της Αντωνά στο αγώνισμα, θυμήθηκε κάποια άλλα περιστατικά με παίκτες που το σκεφτόταν αρκετά πριν περάσουν κάποιο εμπόδιο. Ο James δεν έχασε ευκαιρία και προσέθεσε στα περίεργα που έχουμε δει και τον Τριαντάφυλλο με το ιδιαίτερο στυλ του στην τσουλήθρα.

Λίγο πριν την κάλπη των Κόκκινων, Γκιουλέκας και James πήραν τον λόγο και ανέφεραν ότι αν η ομάδα ψηφίζει αγωνιστικά, ανάμεσα στις δυο κοπέλες, την Αντωνά και την Αναστασία, θα έπρεπε να ψηφίσουν την Αντωνά.

Οι Κόκκινοι όμως μάλλον βλέπουν κάτι διαφορετικό, και προτίμησαν να μην ψηφίσουν σε αυτή την ψηφοφορία την παίκτρια. Αντ'αυτού της έδωσαν μόλις 3 ψήφους, και υποψήφια βγήκε η Αναστασία, η οποία παρά το γεγονός ότι είναι καλή αγωνιστικά, αποδέχθηκε την ψήφισή της προκειμένου να μην επιβαρυνθεί κι άλλο η Αντωνά.

