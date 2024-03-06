Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons, του Sam Steiner στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Σε έναν θορυβώδη κόσμο, όπου δύο άτομα καταφέρνουν να βρουν το ένα το άλλο ξεκινώντας μια ρομαντική σχέση, ο Sam Steiner, στο πρωτοποριακό έργο του «Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons», φαντάζεται μια συνθήκη που αγγίζει τα όρια της δυστοπίας. Η κατάχρηση εξουσίας, ο περιορισμός της ελευθερίας, η επικοινωνία, η αντίσταση και ο έρωτας είναι μόνο κάποια από τα κομμάτια του μωσαϊκού που περίτεχνα δημιουργεί ο συγγραφέας. Η παράσταση ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με τους Άννα Μενενάκου και Παναγιώτη Γαβρέλα, σε σκηνοθεσία της Ζαφειρίας Δημητροπούλου Del Angel. Σε ένα φανταστικό μέλλον, όπου η κυβέρνηση εφαρμόζει έναν αυστηρό νόμο που περιορίζει την καθημερινή ομιλία, μέσα στη δίνη των κοινωνικοπολιτικών θεμάτων που εγείρονται, μια όμορφη και συγκινητική ερωτική ιστορία, μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών ατόμων, μας θυμίζει ότι σχεδόν πάντα «η κάθε λέξη μας μετράει».

Παραστάσεις: Από 6 Μαρτίου 2024. Τετάρτη: 20.30. Πέμπτη: 20.30. Παρασκευή: 21.30. Σάββατο: 21.30. Κυριακή: 20.30

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 15€. Μειωμένο εισιτήριο: 10€ (*). Προπώληση: ticketservices.gr

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα. τηλ. 2103418550

Οι Locomondo για δύο back to back μασκέ πάρτι στο Κύτταρο

Μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, από τις τελευταίες sold out εμφανίσεις τους στο Κύτταρο, η αγαπημένη «συμμορία» της ελληνικής μουσικής σκηνής, οι Locomondo, επιστρέφει στον τόπο του… χαρτοπόλεμου με δυο back to back μασκέ πάρτι. Σκοπός τους είναι – όπως αναφέρουν και οι ίδιοι – να χωρέσουμε όλοι οι καλοί και να διασκεδάσουμε σε μια μαγική αποκριάτικη αληθινή γιορτή. Είκοσι χρόνια μαζί στη σκηνή, είκοσι χρόνια συναυλιών – χειμώνα ή καλοκαίρι – στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μεγάλη μουσική παρέα των reggae, ska και latin ρυθμών έχει κερδίσει – πλέον – τις καρδιές όλων – μικρών και μεγάλων – εδώ και χρόνια παντού, αφού «κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ», στίχος που δεν έχει αφήσει ασυγκίνητο ούτε το κοινό στις συναυλίες στην Ευρώπη.

Τετάρτη 6/3 και 13/3 στις 21:00

Εισιτήρια: 12€. Προπώληση: more.com

Κύτταρο, Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα

assembling memories: Μία πολυμεσική εμπειρία τέχνης της Ντένης Θεοχαράκη στον «Ελληνικό Κόσμο»

Η ατομική έκθεση της Ντένης Θεοχαράκη με έργα ζωγραφικής και φωτογραφίας, εγκαταστάσεις και οπτικοακουστικά μέσα έχει θεματικό πυρήνα το παλιό εργοστάσιο συναρμολόγησης αυτοκινήτων της ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ στον Βόλο και φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Η έκθεση με τίτλο «assembling memories» εγκαινιάζεται στις 6 Μαρτίου 2024, στις 20:00 και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου 2024. Η δημιουργός εμπνέεται από ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Ελληνικής Βιομηχανίας και ανοίγει στον θεατή τις πύλες του μνημονικού της σύμπαντος μετατρέποντας την επίσκεψή του σε μία ξεχωριστή, αισθητηριακή εμπειρία. Στα πολύπλευρα και πολυεπίπεδα εικαστικά σύνολα που παρουσιάζει, καμβάδες της γίνονται τα παλιά σχέδια συναρμολόγησης (blue prints) που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή αυτοκινήτων στο εμβληματικό εργοστάσιο της ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ (1980-1995), της οικογένειας Θεοχαράκη. Η καλλιτέχνης ξαναγυρνά στο παλιό, οικογενειακό εργοστάσιο, που το θυμάται να σφύζει από ζωή και αντικρίζει τη φθορά, την παρακμή, την εγκατάλειψη. Διασώζει με τη φωτογραφική της μηχανή πολύτιμες εικόνες από το δυστοπικό, βανδαλισμένο τοπίο, μαζεύοντας με ευλάβεια σχέδια, χαρτιά, υφάσματα, δέρματα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να διασωθεί.

Εγκαίνια: Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 & ώρα 20:00.

Διάρκεια έκθεσης: 6 Μαρτίου-31 Μαΐου 2024.

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 09:00 – 13:00. Σάββατο: 11:00 – 17:00. Κυριακή: 10:00 – 18:00

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλ: 212 254 0300 | www.theatron254.gr

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.