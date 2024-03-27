Η ομάδα των Μπλε έχασε την τελευταία ασυλία και οι διαθέσιμες επιλογές για ψήφιση ήταν μόλις τρεις. Η Σταυρούλα, η Χρύσα και η Αναστασία.
Η Σταυρούλα ήδη πριν από τον αγώνα δήλωσε ότι δεν θέλει να ψηφιστεί η Αναστασία, καθώς εκείνη είναι η μόνη που παλεύει για την ασυλία, μιας και η ίδια με τη Χρύσα είναι τραυματισμένες.
Η παίκτρια επανέλαβε τη βούλησή της να βγει υποψήφια αρκετές φορές για να πείσει τους συμπαίκτες της. Εκείνοι όμως θέλοντας να την προστατέψουν από επιπλέον καταπόνηση, έπραξαν διαφορετικά.
