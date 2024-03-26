Ημιτελικός- Eurovision: Πού θα διαγωνιστεί η Ελλάδα – Προγνωστικά για Zari

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση, για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς της Eurovision, που θα πραγματοποιηθούν 7 και 9 Μαΐου.

Η Ελλάδα και η Κύπρος θα διαγωνιστούν σε διαφορετικούς ημιτελικούς.

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στην 3η θέση, του δεύτερου ημιτελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου. Στο ίδιο γκρουπ θα είναι οι Αυστρία, Εσθονία, Γεωργία, Μάλτα και Νορβηγία, μεταξύ άλλων.

Η Κύπρος θα εμφανιστεί 1η στον πρώτο ημιτελικό στις 7 Μαΐου «ανοίγοντας» τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Σχετικά με το ποια θέση μπορεί να είναι πιο ευνοϊκή, τα διαφημιστικά διαλείμματα παίζουνε πάντα ρόλο.

Δεν θέλουμε να είμαστε μετά από διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς τα διαφημιστικά διαλείμματα στη Eurovision είναι πάρα πολύ μικρά και μπορεί να κάνει ένα ζάπινγκ ο τηλεθεατής και να έχει χάσει το πρώτο τραγούδι.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα τα τραγούδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις έξι πρώτες θέσεις είναι η Κροατία, η Ουκρανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ η Μαρίνα Σάττι και το «Zari» βρίσκονται στην 7η θέση.

Η σειρά εμφάνισης του πρώτου ημιτελικού

Κύπρος

Σερβία

Λιθουανία

Ιρλανδία

Ουκρανία

Πολωνία

Κροατία

Ισλανδία

Σλοβενία

Φινλανδία

Μολδαβία

Αζερμπαϊτζάν

Αυστραλία

Πορτογαλία

Λουξεμβούργο

Στον πρώτο ημιτελικό θα εμφανιστούν και θα ψηφίσουν οι Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Η σειρά εμφάνισης του δεύτερου ημιτελικού

Μάλτα

Αλβανία

Ελλάδα

Ελβετία

Τσεχία

Αυστρία

Δανία

Αρμενία

Λετονία

Σαν Μαρίνο

Γεωργία

Βέλγιο

Εστονία

Ισραήλ

Νορβηγία

Ολλανδία

Στον δεύτερο ημιτελικό θα εμφανιστούν και θα ψηφίσουν οι Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία.

Οι χώρες που πηγαίνουν κατευθείαν τελικό

Σουηδία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιταλία

Ισπανία

Γαλλία

Γερμανία

