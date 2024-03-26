My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια η Νικολίνα

Στο επεισόδιο με θέμα τα καπέλα και τα head pieces, οι διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ δεν τα πήγαν πολύ καλά και η Νικολίνα με μονοψήφια βαθμολογία βγήκε νικήτρια.

Η Νικολίνα με βαθμολογία 9.8 κέρδισε την ημέρα, ενώ αφαίρεσε τον ένα βαθμό από τη Φωτεινή.

Ο Λάκης Γαβαλάς επέστρεψε από το επαγγελματικό του ταξίδι και ξέχασε να τους φέρει γλυκά.

«Το να παραδέχεσαι ότι βάζεις βαθμολογίες μεγαλύτερες από αυτές που αρμόζουν, αυτό δεν είναι σωστό. Αμέσως αδικείς ένα κορίτσι με το να βάζεις μεγαλύτερο βαθμό», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Μπι.

Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε εκ νέου, με τον κριτή να γίνεται έξαλλος με την οπτική της Μπι. Κοροϊδευόμαστε τώρα; Παίζουμε με τις λέξεις. Αυτά που λες δεν έχουν καμία βάση», πρόσθεσε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Άφωνη έμεινε η Κατερίνα Καραβάτου με τη δήλωση του Στέλιου Κουδουνάρη πως αν είχε μηδέν θα της έβαζε της Σιμόν.

Έντονη κόντρα προκλήθηκε ανάμεσα στη Σιμόν και τη Δήμητρα Μπ. για το εάν η Δήμητρα έχει κάνει styling.

«Δεν μπορείς να λες ότι δεν έχει κάνει styling, από τη στιγμή που έχεις κάνει και εσύ το ίδιο», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Σιμόν.

Η Σιμόν διαφώνησε με την Casablanca για το εάν η τελευταία έχει φορέσιμο look. «Έχω βγει έτσι αρκετές φορές». «Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έτσι».

Η Δήμητρα Ζαφ και ο Στέλιος Κουδουνάρης σχολίασαν την τελευταία διαδικασία αποχώρησης. «Περίμενα τη Ζέτα να με στηρίξει», είπε η διαγωνιζόμενη.



Η Σιμόν αιτιολόγησε το 3 που έβαλε στη Φωτεινή. «Είναι υποτιμητικό έτσι όπως το λες».

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζομένων:

Πηγή: skai.gr

