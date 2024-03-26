Ο James Καφετζής έχει αναπτύξει πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Γκιουλέκα στο φετινό παιχνίδι. Οι δύο πρώην συμπαίκτες αρκετές φορές περνούν χρόνο μαζί, ενώ αναφέρονται και πολύ συχνά ο ένας στον άλλο.
Το όνομα James δεν συναντάται και κάθε μέρα, το όνομα Γιώργος όμως υπάρχει δύο φορές μέσα στην Κόκκινη ομάδα. Γι'αυτό ο παίκτης των Μπλε όταν θέλει να αναφερθεί στον φίλο του, λέει απλά το όνομα Γιώργος, για να μιλήσει όμως για τον Παπαχαραλάμπους, προσέθεσε τον κολακευτικό προσδιορισμό "τούμπανο". Ο παίκτης των Κόκκινων όχι απλά δεν ενοχλήθηκε, αλλά είπε και ευχαριστώ!
