Κακή ήταν η κατάληξη του τρίτου αγώνα ασυλίας για τους Μπλε. Η ομάδα κατάφερε να είναι ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. Στην τελευταία αναμέτρηση όμως, η Αναστασία και ο Ντάνιελ ηττήθηκαν και η ομάδα έχασε την ασυλία.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση, η μέχρι σήμερα ήρεμη Αναστασία είχε ένα έντονο ξέσπασμα. Αφού πρώτα της ξέφυγαν μερικά "γαλλικά", στη συνέχεια φάνηκε να έχει πρόβλημα με τον παρτενέρ της στο τελευταίο flag race, τον Ντάνιελ. «Ο Ντάνιελ έχασε από τον Χριστόφορο, και τώρα για εγωιστικούς λόγους μπήκε μέσα να τρέξει. Δεν είναι ο πιο γρήγορος, και το πήγαινε έτσι... με τα ψηλοτάκουνα» είπε χαρακτηριστικά.





