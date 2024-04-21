Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: Ο Αλέξης Παππάς αποχώρησε οικειοθελώς

Aποχώρηση - «βόμβα» είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι καθώς ο Αλέξης Παππάς έφυγε οικειοθελώς από το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το γεγονός κάνοντας λόγο για εξέλιξη που θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες αλλά κυρίως την Κόκκινη.

«Μετά την αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή, είχαμε ακόμη μια οικειοθελή αποχώρηση για λόγους προσωπικούς, για λόγους οικογενειακούς. Ο παίκτης που δεν θα είναι πλέον μαζί μας και θα στερηθεί η Κόκκινη ομάδα είναι ο Αλέξης Παππάς», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαι αρκετά στεναχωρημένη. Κάτι είχα καταλάβει. Με τον Αλέξη είμαστε φίλοι και η αλήθεια είναι ότι η απώλεια στην ομάδα και σε μένα θα είναι αρκετά μεγάλη. Μου έδινε ώθηση. Εύχομαι να είναι όλα καλά πίσω στην Ελλάδα γιατί γνωρίζω τους λόγους που έφυγε ο Αλέξης. Ελπίζω όταν τελειώσει το παιχνίδι να κάνουμε ξανά παρέα», είπε η Κατερίνα Δαλάκα στο περιθώριο των εξελίξεων.

«Ο Αλέξης ήταν αυτός που έδινε χρήσιμες συμβουλές. Γνωρίζω κι εγώ τον λόγο που πήρε αυτή την απόφαση. Εύχομαι κι εγώ από τη σειρά μου να είναι όλα καλά στην Ελλάδα και σίγουρα ο Αλέξης θα είναι μια αισθητή απουσία στην ομάδα μας», σχολίασε μεταξύ άλλων η Ασημίνα Χατζηανδρέου από την πλευρά της.

Πηγή: skai.gr

