Survivor 2024 στον Σκάι: «Αγώνας» για latte, χωριάτικη, hot dog και τζατζίκι

Μια αλλιώτικη δοκιμασία είδαμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι αφού οι παίκτες έλαβαν μέρος σε μια δημοπρασία φαγητού.

Φαγητά όπως hot dog, τζατζίκι, φρουτοσαλάτες, κέικ, μιλκσέικ αλλά και μπριζόλα διεκδίκησαν οι παίκτες, πληρώνοντας αδρά για να τα απολαύσουν.

Η δημοπρασία των φαγητών ξεκίνησε με κέικ καρότου και γάλα τα οποία αγόρασε για 1.100 πέσος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.