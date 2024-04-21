Η νέα εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο ξεκινά με τον Γιώργο Λιανό να κάνει σημαντικές ανακοινώσεις!

Όλα αλλάζουν και οι Survivors θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν από απόψε στις ψηφοφορίες αλλά και τις αποχωρήσεις αφού πλέον οι μονομαχίες μπορούν να είναι και μεικτές!

Η αποχώρηση του James βύθισε στη θλίψη τους φίλους του που πριν προλάβουν να συνειδητοποιήσουν την απουσία του πρέπει να διαχειριστούν και τις νέες αλλαγές...

Το αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα ασυλίας γίνεται αφορμή για νέες συζητήσεις. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην ήττα τη χαμένη ομάδα;

Το πρώτο Συμβούλιο του νησιού φέρνει και την πρώτη υποψηφιότητα. Άνδρα ή γυναίκα μονομάχο θα αναδείξει η κάλπη;

