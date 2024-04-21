Οι Πανθέοι

Ο εχθρός χτυπά την πόρτα της Ελλάδας, αλλά ο πόλεμος έχει ξεσπάσει για τα καλά ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας των «Πανθέων» στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, σήμερα στις 18.40. Κάποιες κληρονομιές πέφτουν πολύ βαριές στους ώμους των ανθρώπων και αυτό το έχουν καταλάβει πολύ καλά οι ήρωες που δίνουν μάχη με τον εαυτό τους για να αποδεχτούν την αλήθεια.

Ο Κίτσος, μόλις ακούει από τη Δέσποινα τον αληθινό λόγο για τον οποίο έφυγε ο πατέρας του, όταν εκείνος ήταν μικρός, γίνεται έξαλλος. Ξεσπάει στη μητέρα του και της λέει πως δεν θέλει να την ξαναδεί ποτέ του! Η Δέσποινα, ταραγμένη αρχίζει να νιώθει δυσφορία και ο πόνος που έχει στην καρδιά τον τελευταίο καιρό, επανέρχεται ακόμα πιο οξύς.

Η Πέλλα, μετά την εξομολόγηση του έρωτα του Τέλη προς αυτήν, νιώθει για πρώτη φορά πως στη ζωή της μπαίνει ξανά μια χαραμάδα ευτυχίας.

Ο Στάθης με την Αλέκα ξεκινάνε τον έγγαμο βίο τους υπό το βάρος της απόρριψης του Βαλλίδη. Στο Γραμματικό, ο Χρυσίνας, μετά την κουβέντα του με τον Μαρμάρη, αποφασίζει να μπει κρυφά στο σπίτι της Μιρέλλας και να βρει τι «κρύβει», ενώ παράλληλα ο Μαρκέζης ετοιμάζεται να έρθει κι αυτός στο Γραμματικό για να συλλάβει τη δασκάλα.

Η Χρυσοστόμη ζητάει βοήθεια από τον Ιγνάτιο ώστε να μπορέσουν να βγουν τα χαρτιά του Κίτσου πριν κηρυχθεί ο πόλεμος γιατί τότε θα είναι αργά και δεν θα μπορεί να φύγει από τη χώρα… Ο Ανδρέας, τέλος, θα χρειαστεί να σώσει έναν ασθενή που φέρνουν στην κλινική. Όταν όμως μάθει τον λόγο που ο αιμόφυρτος άντρας βρέθηκε στο χειρουργείο του, η σχέση του με τον Μεταξά θα κλονιστεί ξανά.

