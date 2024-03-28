Λογαριασμός
Survivor 2024 - Σε άλλο επίπεδο η φιλία Γκιουλέκα & James: «Τι ρομαντικός» - Δείτε βίντεο

Στο παιχνίδι των ερωτήσεων πρόλαβε να αφήσει ένα ραβασάκι για τον φίλο του, το οποίο δεν επιτρεπόταν να προβληθεί στην τηλεόραση

Survivor 2024

Είναι γεγονός ότι ανάμεσα σε Γιώργο Γκιουλέκα και James Καφετζή έχει αναπτυχθεί μια πολύ ιδιαίτερη φιλική σχέση. Οι εκδηλώσεις αγάπης από τον ένα στον άλλο είναι καθημερινές. Αυτή τη φορά όμως ο James το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Στο παιχνίδι των ερωτήσεων πρόλαβε να αφήσει ένα ραβασάκι για τον φίλο του, το οποίο δεν επιτρεπόταν να προβληθεί στην τηλεόραση...


 

