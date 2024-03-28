Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες ασυλίας της εβδομάδας. Νικήτρια στον τέταρτο και τελευταίο ήταν η κόκκινη ομάδα. Οι πλε προσπάθησαν όμως σε κανένα σημείο δεν μπόρεσαν να ανησυχήσουν τους αντιπάλους τους.

Ο αγώνας πήγε στραβά ήδη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Σταμάτη να διαμαρτύρεται για σπρόξιμο του Γιώργου, που τον οδήγησε στο να πέσει στο νερό.

Τα πράγματα δεν καλυτέρευσαν ούτε στη συνέχεια, με τον Σάββα Γκέντσογλου να μη μπορεί να βρει τον παλιό καλό του εαυτό και να συνεισφέρει με κάποιο πόντο.

Ο Αλέξης Παππάς διανύει την μάλλον καλύτερή του αγωνιστικά περίοδο, και η ομάδα του έχει πολλά να κερδίσει από αυτό. Μετά από μια ακόμα νίκη του, με αντίπαλο τον Θοδωρή, κάτω από ακραία βροχόπτωση, η ομάδα πανηγύρισε όλη μαζί τραγουδώντας ρυθμικά «Γεια σου Παππά, Παππά».

Ο παίκτης μπήκε ξανά στον τελευταίο πόντο και έφερε την νίκη.

Η μπλε ομάδα στο τελευταίο Συμβούλιο επέλεξε να αφήσει το αγωνιστικό κρητήριο στην άκρη, μιας και η πιο αδύναμη παίκτρια, η Χρύσα, έφερε τον σοβαρότερο τραυματισμό από τις υπόλοιπες διαθέσιμες. Ωστόσο μετά και από τη νέα ήττα, η λογική αυτή εγκαταλείφθηκε , καθώς η ομάδα έκρεινε ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί η Σταυρούλα.

Μετά και από αυτή την κάλπη ολοκληρώθηκε η γυναικεία τετράδα των υποψηφίων, με Ευγενία, Aira, Αναστασία και Χρύσα.

Πηγή: skai.gr

