Survivor 2024: Από ποιά ομάδα θα είναι η τέταρτη υποψήφια; - Δείτε trailer

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

survivor

Το τρίτο Συμβούλιο μετά την ήττα των Μπλε έφερε ως υποψήφια την Αναστασία εν μέσω συζητήσεων που αναστάτωσαν τα μέλη της. 

Δείτε το trailer:

Το ίδιο κλίμα συνεχίζεται και σήμερα λίγο πριν τον τέταρτο αγώνα ασυλίας. Πίσω από την ψήφιση της Αναστασίας, ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους βλέπει τη Χρύσα την οποία χαρακτηρίζει «βασίλισσα». Υπάρχουν Μπλε που έχουν την ίδια άποψη;  

σαρβάιβορ

Ο στίβος μάχης περιμένει τις δύο ομάδες όμως η ξαφνική καταρρακτώδης βροχή αλλάζει δραστικά τα δεδομένα. Ποια ομάδα θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ηρεμία κερδίζοντας την ασυλία; 

σαρβάιβορ

Η τελευταία ψηφοφορία της εβδομάδας ίσως να είναι και η πιο σημαντική, ποια θα είναι η τέταρτη μονομάχος; 

σαρβάιβορ


SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
