Το τρίτο Συμβούλιο μετά την ήττα των Μπλε έφερε ως υποψήφια την Αναστασία εν μέσω συζητήσεων που αναστάτωσαν τα μέλη της.

Δείτε το trailer:

Το ίδιο κλίμα συνεχίζεται και σήμερα λίγο πριν τον τέταρτο αγώνα ασυλίας. Πίσω από την ψήφιση της Αναστασίας, ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους βλέπει τη Χρύσα την οποία χαρακτηρίζει «βασίλισσα». Υπάρχουν Μπλε που έχουν την ίδια άποψη;

Ο στίβος μάχης περιμένει τις δύο ομάδες όμως η ξαφνική καταρρακτώδης βροχή αλλάζει δραστικά τα δεδομένα. Ποια ομάδα θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ηρεμία κερδίζοντας την ασυλία;

Η τελευταία ψηφοφορία της εβδομάδας ίσως να είναι και η πιο σημαντική, ποια θα είναι η τέταρτη μονομάχος;



SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

